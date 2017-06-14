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Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoons met microfoon

M1MKIIBO/00

2.6

| (16) Reviews & awards

HiFi-geluid, zorgvuldig ontwerp

De Philips Fidelio M1MKII heeft een iconisch ontwerp waarin het beste geluid en optimaal comfort samenkomen. De hoofdtelefoon is deskundig ontworpen en geproduceerd voor HD-muziek. Het lichte, maar stevige ontwerp zorgt bovendien voor uitstekende geluidsisolatie.

Bekijk alle voordelen

HiFi-geluid, zorgvuldig ontwerp

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor op het oor

  • Luxe kussens van memory foam

  • Opvouwbaar

Dubbellaagse oorschelpen voor een nauwkeurig geluid

De dubbellaagse oorschelpen van Philips Fidelio M1MKII zijn ontworpen om resonantie te verminderen en trillingen te dempen voor een uitermate nauwkeurig en helder geluid zodat u zelfs het fijnste geluidsdetail hoort. De solide, gelaagde constructie garandeert duurzaamheid en comfort, waardoor de M1MKII een ideale muziekspeler is waar u lange tijd plezier van hebt.

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.

Met de bediening en microfoon in het snoer schakelt u tussen muziek en oproepen

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

16

Reviews & awards

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic design and amazing sound

I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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