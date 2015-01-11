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Niet meer leverbaar
Audio met hoge resolutie
Voor over het oor
Luxe kussens van memory foam
Opvouwbaar
Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.
De neodymium-drivers reageren op alle dynamiek in uw muziek. Het ontwerp bevat een opening in het midden die de nadruk legt op de middelste en lage frequenties, waardoor een akoestische energie wordt geproduceerd die een uitgebreide maar gecontroleerde bas en een helder middenbereik overbrengt. De drivers hebben tevens een lichte spreekspoel die zorgt voor een snelle respons zodat het systeem zich kan aanpassen aan het tempo van uw muziek en een High Definition-geluid produceert.
Luidsprekers zijn zorgvuldig getest voor de beste geluidsbalans.
Prijzen
4.6
van 5
24
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Bram2015
11/01/2015
Nederland
Gewoon top!
Ik heb lang gezocht naar een goede koptelefoon en ben zo bij deze Philips fidelioL2 gekomen. Ik gebruik hem nu een half jaar en ik ben heel erg tevreden. De tonen zijn zo helder en echt, dat ik soms niet weet of de achtergrond geluiden uit de koptelefoon komen of van buiten. Een echte aanrader dus!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Headphones with mic
Remco70
07/04/2014
Nederland
Perfecte hoofdtelefoon voor thuisgebruik
Sinds kort heb ik de L2BO en ik ben echt heel tevreden! Ik gebruik hem voornamelijk op het werk en thuis om te werken met muziek zonder last van mijn omgeving te hebben. De kwaliteit van het geluid is echt opmerkelijk goed, de bass is diep en zuiver, de midtonen zijn sterk en de hoge tonen vervormen nooit. De pasvorm is ook erg comfortabel, zit mooi zacht om de oren waardoor je geen irritatie krijgt, ook niet al je hem wat langer draagt. Door de goede pasvorm van de kussens om je oren is de noise reductie best goed, zonder dat er daadwerkelijk een noise reductie functie op zit. Qua design vind ik hem ook erg mooi, alles is mooi afgewerkt. Zelfs de kabel is van erg mooi en robuust materiaal, top! Waar hij niet geschikt voor is, is hardlopen. Daar moet je wel rekening mee houden, ik denk dat hij dan snel van je hoofd afglijd. Al met al zeer tevreden en zeker een aanrader voor de fijne luisteraar!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Headphones with mic
Murphy66
20/02/2022
Deutschland
High Fidelity vom Feinsten
Toller Klang, edle Materialien, hoher Tragekomfort- ein Spitzenkopfhörer der Marke Philips! Der Frequenzbereich ist für ein Kopfhörer dieser Größe und Preisklasse unglaublich.
Voordelen
Spitzenkopfhörer
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L2BO Kopfhörer mit Mikrofon