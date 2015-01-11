Sinds kort heb ik de L2BO en ik ben echt heel tevreden! Ik gebruik hem voornamelijk op het werk en thuis om te werken met muziek zonder last van mijn omgeving te hebben. De kwaliteit van het geluid is echt opmerkelijk goed, de bass is diep en zuiver, de midtonen zijn sterk en de hoge tonen vervormen nooit. De pasvorm is ook erg comfortabel, zit mooi zacht om de oren waardoor je geen irritatie krijgt, ook niet al je hem wat langer draagt. Door de goede pasvorm van de kussens om je oren is de noise reductie best goed, zonder dat er daadwerkelijk een noise reductie functie op zit. Qua design vind ik hem ook erg mooi, alles is mooi afgewerkt. Zelfs de kabel is van erg mooi en robuust materiaal, top! Waar hij niet geschikt voor is, is hardlopen. Daar moet je wel rekening mee houden, ik denk dat hij dan snel van je hoofd afglijd. Al met al zeer tevreden en zeker een aanrader voor de fijne luisteraar!