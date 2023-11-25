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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS5593/12
Niet meer leverbaar
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Beste configuratie-instellingen voor mijn netwerkrouter.
Hoe kan ik mijn speler met mijn thuisnetwerk verbinden?
Hoe snel is een Ethernet-aansluiting?
Werkt een 3D-bril voor mensen met een bril?
Kan ik mijn speler verbinden met mijn TV via DLNA om HD-video's te bekijken?
Kan ik mijn Philips 3D-speler in combinatie met een TV van een ander merk gebruiken?
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Ondersteunt mijn Philips-speler 3D?
Kan ik een 3D Ready-product gebruiken met mijn huidige, non-3D-TV?
Welke mediaservers kan ik gebruiken voor de Philips-speler?
Ik kan het afspelen van mijn BD Java-disc niet hervatten.
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Kan de Philips Blu-ray-speler 2D omzetten in 3D?
Kan de ondertiteling niet wijzigen met de afstandsbediening.
Zoekfunctie werkt niet tijdens DNLA-verbinding.
Wat is BD Live?
Kan geen video naar mijn Philips-speler streamen met DLNA?
Wat is de benodigde geheugencapaciteit van de SD-kaart voor Video On Demand (VOD)?
Firmware-upgrade uitvoeren op mijn Philips-apparaat via USB.
Hoe kan ik DLNA-streaming verbeteren?
Firmware-upgrade uitvoeren op mijn Philips-speler via USB.
Hoe kan ik de adresbalk openen wanneer ik op internet surf met Net TV?