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Niet meer leverbaar
HTS3538/12
Krachtige Surround Sound
Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met de Philips home cinema HTS3538. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound van 600 W uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.
DVD
Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
3.0
van 5
8
Reviews & awards
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 Home theater
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 Home theater
Eerlijkeklant
02/01/2013
Nederland
gemiddeld
De subwoofer kan helaas de lage tonen niet echt aan, met andere woorden, je hoort ze gewoon niet. Het is ook maar een ienie mienie subwoofertje, dat is het enigste. De rest is oké
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema
Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema