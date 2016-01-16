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Niet meer leverbaar
HTL5140B/12
Krachtig geluid voor alle TV's
HTL5140 is een slanke SoundBar met een maximaal uitgangsvermogen van 320 W en een stijlvolle afwerking van hoogwaardig metaal. U kunt hem aan de wand monteren of op een tafel plaatsen. HDMI ARC, een HDMI-video-ingang en Bluetooth® met aptX® en AAC voor draadloze muziek.
2.1-kanaals draadloze subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
320 W
Twee units, elk met 4 woofers en 2 tweeters, houden het geluid perfect in balans. Dit komt neer op een totale uitvoer van 320 W aan geluid, die wordt aangevuld door de krachtige bas van een 17L-subwoofer.
Het unieke materiaal Mylar dat in de tweeters is gebruikt, zorgt voor een ongelooflijke geluidsdefinitie. Het volledige bereik van hoge frequenties wordt perfect weergegeven. Muziek komt tot leven en films klinken zoals ze zijn bedoeld. Als integraal onderdeel van de tweerichtingsstructuur verbetert de tweeter de hoge frequenties, met als resultaat een helderder, ruimtelijker en preciezer geluid, in samenwerking met de woofer. Verbeterde helderheid betekent dat u alle verschillende elementen in de muziek herkent. Luister naar de afzonderlijke instrumenten, de helder klinkende stemmen en geniet van elk verfrissend detail van uw muziek.
3.5
van 5
53
Reviews & awards
lazaroj32
16/01/2016
Nederland
erg mooi geluid voor niet al te dure soundbar
Eenvoudig te installeren, maar let wel op er zit alleen SPDIF optisch op, dus geen SPDIF coaxiaal. M.n. voor iets oudere TV's, o.a. van Philips zelf, zou dit een handige toevoeging zijn geweest ivm ontbreken HDMI ARC op TV's van 2 jaar of ouder. Bluetooth verbinding (eventueel met NFC) is erg handig en heel stabiel. Geluids instellingen zijn prima aan te passen, maar welkome toevoeging zou zijn om de subwoofer met de AB uit te kunnen zetten, omdat gesproken tekst (van TV of radio) toch wat dreunt via de SW. Zelfs als je soundinstelling 'bright of clear' gebruikt.
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Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker
pcmklein
09/09/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect add-on voor je TV
Eenvoudige en goede soundbar. de draadloos aangestuurde woofer kan eenvoudig elders geplaatst worden (mits er een stopconact in de buurt is). Doorschakeling van hdmi signal vanaf settop box is zeer eenvoudig. De Soundbar werkt zonder moelijke instellingen samen met Philips TVvia de ARC verbinding. Tevens eenvoudige geluidsniveau bediening via AB van TV. Wellicht soms iets te zware bass geluid. Maar dan kan de Soundbar in night modus worden gezet indien dit hinderlijk is.
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Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker
Ibiza
17/06/2014
Nederland
Zeer mooi vol geluid
Wat een mooi geluid komt er uit deze Soundbar. Het geluid is vol en warm. Hiermee is het probleem met slecht geluid uit je televisie meteen opgelost! En wil je meer bass of treble dan is dit meteen bij te stellen. Het volume wat deze soundbar aan kan is geweldig. Je hebt keuze uit 6 standaard sound instellingen en een optie personal. Verder kun je kiezen voor surround sound. (apart knopje op de afstandsbediening) Het aansluiten is vrij eenvoudig. Je volgt het schema welke voor jou van toepassing is en kiest de ingang de je kunt gebruiken voor de apparaten die je wilt verbinden met de soundbar. De soundbar kan je neer zetten of op hangen aan de muur. Wat zeer mooi oogt in combinatie met de televisie. Als je de soundbar aan zet, selecteer je op de afstandsbediening de bron (apparaat) waar het geluid vandaan moet komen en klaar ben je. Je kunt kiezen uit HDMI ARC – HDMI IN – Bluetooth modus – USB – OPTICAL of AUX. (Zoals je ziet genoeg aansluit mogelijkheden!) De bluetooth functie en USB vind ik echt geweldig. Hierdoor gebruik je deze soundbar niet alleen in combinatie met je televisie, maar ook samen met je telefoon, tablet of USB om muziek door te zetten naar de boxen. Verder is het een genot dat er een afstandsbediening bij zit waar alle mogelijkheden een eigen knopje hebben en dat ze daardoor met één druk op de knop beschikbaar zijn. Dus geen moeilijke menu’s, waarbij je eigenlijk weer naar het apparaat moet lopen om het menu goed te kunnen doorlopen. Heerlijk!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5140B SoundBar-luidspreker