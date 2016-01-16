Wat een mooi geluid komt er uit deze Soundbar. Het geluid is vol en warm. Hiermee is het probleem met slecht geluid uit je televisie meteen opgelost! En wil je meer bass of treble dan is dit meteen bij te stellen. Het volume wat deze soundbar aan kan is geweldig. Je hebt keuze uit 6 standaard sound instellingen en een optie personal. Verder kun je kiezen voor surround sound. (apart knopje op de afstandsbediening) Het aansluiten is vrij eenvoudig. Je volgt het schema welke voor jou van toepassing is en kiest de ingang de je kunt gebruiken voor de apparaten die je wilt verbinden met de soundbar. De soundbar kan je neer zetten of op hangen aan de muur. Wat zeer mooi oogt in combinatie met de televisie. Als je de soundbar aan zet, selecteer je op de afstandsbediening de bron (apparaat) waar het geluid vandaan moet komen en klaar ben je. Je kunt kiezen uit HDMI ARC – HDMI IN – Bluetooth modus – USB – OPTICAL of AUX. (Zoals je ziet genoeg aansluit mogelijkheden!) De bluetooth functie en USB vind ik echt geweldig. Hierdoor gebruik je deze soundbar niet alleen in combinatie met je televisie, maar ook samen met je telefoon, tablet of USB om muziek door te zetten naar de boxen. Verder is het een genot dat er een afstandsbediening bij zit waar alle mogelijkheden een eigen knopje hebben en dat ze daardoor met één druk op de knop beschikbaar zijn. Dus geen moeilijke menu’s, waarbij je eigenlijk weer naar het apparaat moet lopen om het menu goed te kunnen doorlopen. Heerlijk!