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HR1396/56
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User Manual Philips Chopper
Alles (5)
Wat kan ik doen om de verkleuring van de kunststof onderdelen te verwijderen?
Kan ik kokendhete vloeistoffen in de kom verwerken?
Kan ik de kom van de Philips-hakmolen in de magnetron gebruiken?
Welke hoeveelheden kan ik verwerken met dit apparaat?
Hoe kan ik zorgen dat er geen geurtjes in mijn Philips-hakmolen blijven hangen?
Deksel voor hakmolenkom
Mesunit
Mijn Philips-hakmolen is gestopt omdat de mesunit geblokkeerd is
Wat moet ik doen als het apparaat helemaal niet werkt?
Uien worden een natte pulp met mijn Philips-hakmolen
De mesunit van de Philips-hakmolen zit los op de pen