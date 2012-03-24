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Niet meer leverbaar

HR1396/56

HR1396/56

2.6

| (5) Reviews & awards

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Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendig

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig zodat u uw veelzijdige product gemakkelijk schoon kunt houden

Drukknop

Drukknop

Eenvoudige bediening met één hand met de drukknop.

Veelzijdig

Veelzijdig

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.6

van 5

5

Reviews & awards

5
2

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Hachoir

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Hachoir

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Deze review is gemaakt voor HR1396/55

Deze review is gemaakt voor HR1396/55

19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Tritatutto

Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Tritatutto

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