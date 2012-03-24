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Niet meer leverbaar
HR1396/56
Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig zodat u uw veelzijdige product gemakkelijk schoon kunt houden
Eenvoudige bediening met één hand met de drukknop.
2.6
van 5
5
Reviews & awards
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Hachoir
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Hachoir
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Deze review is gemaakt voor HR1396/55
Deze review is gemaakt voor HR1396/55
massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Tritatutto
Deze review is gemaakt voor HR1396/55 Tritatutto