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Care & controlCare & Control-straightener

HP8344/00

4.8

| (17) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

3x meer zorg voor je haar

De nieuwe Philips Care & Control-straightener geeft je een steile look terwijl hij ook nog eens zorgzamer is voor je haar. 3x meer zorg voor je haar bij het ontkrullen dankzij een ionenconditioner, SilkySmooth keramische platen en digitale temperatuurregeling

Bekijk alle voordelen

Straightener met ionenconditioner

3x meer zorg voor je haar

  • Keramische platen

  • Temperatuur van 130 - 200 °C

  • Ionenconditioner

Professionele temperatuur van 230°C voor een perfect resultaat

Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Glijdt 2x beter door je haar dankzij de SilkySmooth keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de gladde en verzorgende eigenschappen van keramiek te verbeteren waardoor je haar een perfecte glans krijgt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.8

van 5

17

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

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Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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29/09/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist super

Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!

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Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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30/04/2013

Deutschland

Deutschland

perfekt!

Der HP8345 von Philips ist nicht nur ein reines Glätteisen, er ist auch für Locken und Wellen super geeignet. Dank seiner speziellen SilkySmooth-Keramikplatten gleitet er richtig schön sanft durch das Haar und ist möglichst schonend. Besonders gut gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion, die dafür sorgt dass die Haare sich nicht statisch aufladen und wunderschön glänzen. Das Glätteisen hat einen Überhitzungsschutz und eine automatische Tastensperre eingebaut, damit man während der Benutzung nicht aus Versehen die Temperatur umstellen kann. Das ist mir einmal bei meinem alten Glätteisen passiert, und das Ergebnis war wirklich unschön. Die Spitze bleibt durch die spezielle Beschichtung schön kühl, sodass man sich nicht die Finger verbrennt wenn man mal beide Hände braucht. Das einzige was mich bis jetzt stört ist, dass der Philips-Schriftzug auf dem Gerät sich schon jetzt ablöst, obwohl ich nur ein oder zwei Mal mit dem Finger darüber gerieben habe. Aber das tut der Funktion ja keinen Abbruch sondern stört eher mich als Ästhet.. ;-) Was soll ich noch sagen? 1,8m Kabel, ein wunderschönes Design, kinderleichte Handhabung.. Ich bin absolut begeistert!

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Deze review is gemaakt voor Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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