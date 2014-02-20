Welches Glätteisen die richtige Wahl ist, muss am Ende jede Frau für sich selbst herausfinden. Ich möchte Euch aber gerne mitteilen, warum mich dieses Produkt wirklich überzeugt hat und warum ich denke, dass es auch für die eine oder andere noch "Suchende" vielleicht das richtige Gerät sein könnte: Ein wichtige Faustregel beim Kauf eines solchen Produktes ist es, darauf zu achten, dass die Glättplatten aus Keramik bestehen oder zumindest eine derartige Beschichtung aufweisen. Der Keramikplatten des Philips Care & control Haarglätter HP8344 verleihen dem Haar nach der Anwendung tatsächlich einen gepflegten und seidigen Glanz. Ich habe bei der Anwendung einen deutlichen Unterschied zu meinem alten Gerät festgestellt. Der Care & Control gleitet butterweich durch durch mein Haar. Bei meinem vorherigen Gerät hat ich beim Glätten trotz der Keramikplatten immer ein leichtes ziependes Geräusch. Das Beste daran ist: Ich musste bisher noch nicht einmal die volle Leistungsfähigkeit des Gerätes (230 Grad) ausschöpfen. Ich habe mit meinem etwas feinerem, leicht welligem Haar bereits bei 180 Grad das optimale Ergebnis für meine Bob-Frisur erreicht. Auch am nächsten Tag ist meine Frisur noch nahezu perfekt und ich muss höchstens meinen Wirbel bändigen. Für diejenigen, die etwas störrischeres Haar, als das meine haben, ist also noch genug Luft nach oben da. Das Design ist sehr schlicht, zeitlos und einfach elegant. Ein kleines Manko habe ich für mich allerdings doch feststellen müssen, was ich Euch nicht vorenthalten möchte. Beim Auspacken des Geräts habe ich festgestellt, dass das Gerät noch einen leichten Produktionsgeruch hatte. Das beeinflusst zwar nicht meine Kaufentscheidung, allerdings bevorzuge ich "geruchsneutrale" Produkte. Insgesamt hat mich der Philips Care & control Haarglätter überzeugen können. Das Preis-Leistungsverhältnis ist aus meiner Sicht sehr fair. Wer wert auf gute Qualität legt und dafür aber aber einen moderaten Preis bezahlen möchte, ist mit dem Gerät sehr gut bedient.