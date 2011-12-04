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Niet meer leverbaar
Creatieve stijlen, continue verzorging
Hoeveel manieren zoek je om je haar te stylen? De SalonMultistylist 8 in 1 beschikt over maar liefst acht veelzijdige keramische opzetstukken. Perfect voor alle stijlen die je je maar kunt bedenken... en nog een heleboel andere.
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
Bescherm en bewaar je straightener op een stijlvolle manier met dit prachtige opbergetui. Het etui wordt meegeleverd.
Gebruik de haarclips om je haar te scheiden, zodat je het eenvoudiger kunt stylen.
3.4
van 5
10
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
NadjaN
13/07/2016
Deutschland
Nach einige Jahre immer noch gut
Ich besitze dieses Set jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Die Handhabung ist recht simpel, ich persönlich bin nur etwas Hitze empfindlich und warte kurz bevor ich Wechsel oder anfange zu frisieren. Das Ergeniss der verschiedensten Aufsätze ist tadellos und mit der richtigen Pflege auch lange haltbar. Durch die praktische Tasche und gut zum verstauen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler
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