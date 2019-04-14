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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Haal alles uit uw muziek met dit hifi-minisysteem van Philips. Het tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem staat garant voor een rijk geluid. Met Digital Sound Control hebt u voor elk genre optimaal gebalanceerde geluidsinstellingen.
40W
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
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Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.3
van 5
16
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Melina
14/04/2019
Deutschland
Perfekter Klang und sieht toll aus
Der Bass ist Klasse und die Töne hören sich super an!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem
dettysta
19/05/2013
Deutschland
Geverifieerde koper
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem
dettysta
19/05/2013
Deutschland
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM154 HiFi-Minisystem