ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Vervangingsset voor SteamCleaner Multi
  • Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

Niet meer leverbaar

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

FC8055/01

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

De vervangingsset met twee wasbare en duurzame microvezelschijven is klaar voor gebruik. Vervang elke 2 maanden voor de beste schoonmaakresultaten.

Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
SteamCleaner Multi

SteamCleaner Multi
Handheld stoomreiniger

FC7008/01

Compatibel met SteamCleaner Multi FC7008…FC7012

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

  • 2 afwasbare microvezelschijven

  • Gemakkelijk bevestigen en verwijderen

  • Om de 6 maanden vervangen

  • Compatibel met FC7008-10-12

Eenvoudig te bevestigen en vervangen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen