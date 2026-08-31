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Niet meer leverbaar
FC8055/01
Vervangingsset voor SteamCleaner Multi
De vervangingsset met twee wasbare en duurzame microvezelschijven is klaar voor gebruik. Vervang elke 2 maanden voor de beste schoonmaakresultaten.
2 afwasbare microvezelschijven
Gemakkelijk bevestigen en verwijderen
Om de 6 maanden vervangen
Compatibel met FC7008-10-12
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