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Vervangingsset voor SteamCleaner Multi
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8055/01
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De vervangingsset met twee wasbare en duurzame microvezelschijven is klaar voor gebruik. Vervang elke 2 maanden voor de beste schoonmaakresultaten.
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