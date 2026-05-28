ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

FC8055/01

Vervangingsset voor SteamCleaner Multi

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

De vervangingsset met twee wasbare en duurzame microvezelschijven is klaar voor gebruik. Vervang elke 2 maanden voor de beste schoonmaakresultaten.

  • PDF bestand
  • 28 May 2026

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.