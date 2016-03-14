ziet er heel mooi uit is het dan ook wel het geluid is onbeschrijfbaar je moet het hebben prachtige weergave en helder zuiver met een mooi basweergave al wat je hebt van muziek kan je simpel afspelen via dit prachtig product en afstandsbediening is heel handig dus ik zou zeggen je moet niet verder zoeken deze is meer dan zijn kostprijs waardig.... grt