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Niet meer leverbaar
Ontworpen voor onderweg
Ondanks het ultracompacte en draagbare formaat is deze Fidelio DS7700/10-docking-luidspreker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.3
van 5
45
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Ronaldo51
16/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima prijs-kwaliteitverhouding
Goed geluid voor een mooie prijs. Stevig gebouwd en een prima accuduur. Bluetooth verbinding snel en stabiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker
Ronaldo51
16/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima prijs-kwaliteitverhouding
Goed geluid voor een mooie prijs. Stevig gebouwd en een prima accuduur. Bluetooth verbinding snel en stabiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker
Wouter1965
13/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Ideaal voor opladen van IPhone en afspelen muziek
Een geweldige prijs kwaliteitsverhouding. Makkelijk voor het opladen van mijn iPhone en het via Bluetooth afspelen van mijn muziek. Ondanks dat hij goed draagbaar is neem ik hem zelden mee en staat hij altijd op dezelfde plek.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker