Wij hebben dit product al een halfjaar in gebruik en zijn zeer tevreden. Dit dockinstation is niet groot maar levert toch een geweldig geluid en heeft ook een diepe bas. Je kunt er je zowel je IPad, IPhone als IPod op aansluiten. Het is ook mogelijk draadloos te verbinden via bluetooth, wat feilloos werkt. Alleen het bijgeleverde snoertje om op een ander apparaat (zoals computer) aan te sluiten is een beetje kort... Verder een mooi design. Het is een compact ding, dus handig om mee te nemen. Waar voor je geld. Trots op Philips!