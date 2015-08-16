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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS7700/10

4.3

| (45) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Ontworpen voor onderweg

Ondanks het ultracompacte en draagbare formaat is deze Fidelio DS7700/10-docking-luidspreker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.

Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Ontworpen voor onderweg

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Robuuste aluminium afwerking en behuizing voor volledige bescherming

Elegant, gestroomlijnd en compact ontwerp dat in elke aktetas past

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

45

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

16/08/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima prijs-kwaliteitverhouding

Goed geluid voor een mooie prijs. Stevig gebouwd en een prima accuduur. Bluetooth verbinding snel en stabiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

16/08/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima prijs-kwaliteitverhouding

Goed geluid voor een mooie prijs. Stevig gebouwd en een prima accuduur. Bluetooth verbinding snel en stabiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

13/08/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ideaal voor opladen van IPhone en afspelen muziek

Een geweldige prijs kwaliteitsverhouding. Makkelijk voor het opladen van mijn iPhone en het via Bluetooth afspelen van mijn muziek. Ondanks dat hij goed draagbaar is neem ik hem zelden mee en staat hij altijd op dezelfde plek.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7700 docking-luidspreker

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