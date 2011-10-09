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Niet meer leverbaar
Ideaal om mee op reis te nemen
Deze compacte reisgenoot is geen lichtgewicht als het op geluidsprestaties aankomt. De Philips DS7550/12-speler is van stevig aluminium, heeft een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een draagtas.
voor iPod/iPhone
Oplaadbare batterij
De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
4.3
van 5
34
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
rottjekmor
09/10/2011
Nederland
mooie uitgave en vol geluid
zeer mooi geluid en voeld kwalitatief goed aan past mooi in me interieur een topper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker
tejo
09/10/2011
Nederland
prima compact apparaat met uitstekend geluid
Ik ben zeer tevreden over dit dockingstation. Ik gebruik hem vooral als radio in combinatie met mijn ipod, Nu is geen lelijke plompe audioset meet nodig. Dit ding past op mijn bureau en ziet er ook nog eens mooi uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker
Anita40
02/09/2011
Nederland
Fijn product en makkelijk mee te nemen
Product met een goed geluid. Is erg makkelijk mee te nemen. Compact maar toch degelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker