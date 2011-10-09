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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS7550/12

4.3

| (34) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Ideaal om mee op reis te nemen

Deze compacte reisgenoot is geen lichtgewicht als het op geluidsprestaties aankomt. De Philips DS7550/12-speler is van stevig aluminium, heeft een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een draagtas.

Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Ideaal om mee op reis te nemen

  • voor iPod/iPhone

  • Oplaadbare batterij

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

34

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

09/10/2011

Nederland

Nederland

mooie uitgave en vol geluid

zeer mooi geluid en voeld kwalitatief goed aan past mooi in me interieur een topper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

09/10/2011

Nederland

Nederland

prima compact apparaat met uitstekend geluid

Ik ben zeer tevreden over dit dockingstation. Ik gebruik hem vooral als radio in combinatie met mijn ipod, Nu is geen lelijke plompe audioset meet nodig. Dit ding past op mijn bureau en ziet er ook nog eens mooi uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

02/09/2011

Nederland

Nederland

Fijn product en makkelijk mee te nemen

Product met een goed geluid. Is erg makkelijk mee te nemen. Compact maar toch degelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7550 docking-luidspreker

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