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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker met Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze prachtige docking-luidspreker levert glashelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Bovendien kunt u draadloos streamen via Bluetooth en uw iPod/iPhone/iPad met uw PC synchroniseren.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • voor iPod/iPhone/iPad

Via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf iPod/iPhone/iPad

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is.De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek op uw Philips audiosysteem kunt afspelen vanaf uw iPod, iPhone of Ipad - eenvoudig en wanneer u maar wilt.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

23/08/2012

Nederland

Nederland

Goed en mooi apparaat helder geluid

Prima apparaat zuiver geluid en mooi vol. Koop aanbevolen. Enige kleine minpunt: geen accu alleen op stroom. Heel tevreden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3600 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3600 docking-luidspreker met Bluetooth®

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

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Deze review is gemaakt voor DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

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Deze review is gemaakt voor DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

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Deze review is gemaakt voor DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

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