Ik vind het product zeer goed, doet wat het moet doen, ziet er leuk uit, heel goed kamervullend geluid. En dat alles voor een aanvaardbare prijs.... Tenminste tot iOS 8 kwam en ik niet meer kan stream van mijn iPhone, noch van mijn iPad. Ik heb toen een tussenstuk gekocht om opnieuw de connectie te maken tussen de 30-pin en mijn lightning connector via dockstudio omdat ik dacht dat dat het probleem was. Nu lukt dat nog steeds niet, waardoor niet alleen dit tussenstuk, maar ook de speaker an sich een verloren kost geworden is. Dit is zeer jammer, ik hoop op een snelle oplossing.