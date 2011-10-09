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Niet meer leverbaar

Docking speaker met Bluetooth

DS3500/12

4

| (27) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Stream draadloos via Bluetooth en haal meer plezier uit uw muziek, games en video's met deze Philips DS3500/12 docking speaker. Synchroniseer uw iPod/iPhone/iPad met uw computer via USB. Voeding via PC-aansluiting of batterijen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • Batterij/netvoeding

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.0

van 5

27

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

09/10/2011

Nederland

Nederland

Oplader en bluetooth speaker voor muziek van Ipad

Goede luidspeker die niet al te veel plaats inneemt. Ipad staat stevig in de oplader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

19/10/2012

België

België

Geverifieerde koper

uitstekend

een leuke en prima uitbreiding voor je iPad of iPhone. gemakkelijk aan te sluiten aan andere toestelletjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

27/05/2012

België

België

ben zeer content

zeker aan te raden snelle bloothoot verbinding en goede geluid en ook zuiver geluid zeer gebruiks vriendelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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