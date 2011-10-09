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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Stream draadloos via Bluetooth en haal meer plezier uit uw muziek, games en video's met deze Philips DS3500/12 docking speaker. Synchroniseer uw iPod/iPhone/iPad met uw computer via USB. Voeding via PC-aansluiting of batterijen.
voor iPod/iPhone/iPad
Batterij/netvoeding
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.0
van 5
27
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
rwb17
09/10/2011
Nederland
Oplader en bluetooth speaker voor muziek van Ipad
Goede luidspeker die niet al te veel plaats inneemt. Ipad staat stevig in de oplader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®
gustie6
19/10/2012
België
Geverifieerde koper
uitstekend
een leuke en prima uitbreiding voor je iPad of iPhone. gemakkelijk aan te sluiten aan andere toestelletjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®
hilario
27/05/2012
België
ben zeer content
zeker aan te raden snelle bloothoot verbinding en goede geluid en ook zuiver geluid zeer gebruiks vriendelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®