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Draadloze oplader met Qi

DLP9231NW/00

3-in-1 draadloze oplader

Laad uw smartphone, horloge en AirPods draadloos op met dit apparaat voor snel opladen. Met een maximaal vermogen van 15 W wordt de oplaadtijd van uw mobiele telefoon verkort. 2,5 W en 5 W om respectievelijk uw horloge en AirPods op te laden.

Bekijk alle voordelen

Snel opladen

3-in-1 draadloze oplader

  • 15 W

  • Snel opladen

  • Draadloos opladen met Qi

Draadloze Qi-technologie

De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.

Antislipontwerp

Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.

Snel draadloos opladen met 15 W

Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Oplaadsnelheid hangt af van de oplaadconditie inclusief het hostapparaat en de voedingsadapter.