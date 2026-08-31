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Niet meer leverbaar

Bluetooth-ontvanger

DLP3533/00

Bluetooth-ontvanger met 3,5 mm aux

Verbind uw mobiele telefoon met de audio van uw auto via dit Bluetooth-apparaat. Geschikt voor het afspelen van muziek en oproepen. Stabiele verbinding met kristalhelder geluid. Bluetooth-versie: 5.0-verbinding. 3,5 mm uitgangsstekker.

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Bluetooth-ontvanger met 3,5 mm aux

  • Bluetooth-connectiviteit

  • 3,5 mm (M)

Bluetooth-connectiviteit van 10 meter

Blijf in een barrièrevrije straal van 10 meter verbonden. Product met een ingebouwde batterij met een capaciteit van 145 mAh. Biedt 8 uur audio-afspeeltijd of 10 uur gesprekstijd. Laad de batterij op via de micro-USB-poort.

Sluit met uw station de speler aan op de stereo voor een fantastisch geluid

Geniet van muziek op uw speler via de fantastische luidsprekers van uw stereosysteem. U hoeft slechts het station aan te sluiten op uw stereo via de audiokabel. Zodra uw speler in het station is geplaatst, wordt de muziek via uw stereosysteem afgespeeld.

Technische specificaties

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