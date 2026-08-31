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DLP1810CW/00
Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. USB-C 3A en de dubbele USB-A-poort laadt u uw nieuwste apparaat snel op.
10.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Lithium-polymeerbatterij
Wit
Het discrete ledlampje brandt zacht, zodat u in één oogopslag kunt zien dat het apparaat van stroom wordt voorzien.
Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom
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