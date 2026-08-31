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USB-powerbank

DLP1810CW/00

Slanke en krachtige powerbank

Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. USB-C 3A en de dubbele USB-A-poort laadt u uw nieuwste apparaat snel op.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Lithium-polymeerbatterij

  • Wit

Led-voedingsindicatielampje

Het discrete ledlampje brandt zacht, zodat u in één oogopslag kunt zien dat het apparaat van stroom wordt voorzien.

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Technische specificaties

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