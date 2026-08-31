ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

USB C-hub

DLK5527C/00

USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini Hub met 4 poorten

Een veelzijdige USB-C 3.1 is uit te breiden tot een hub met 4 poorten: inclusief drie USB-A 3.0- en USB-C-oplaadpoorten,

Bekijk alle voordelen

USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini Hub met 4 poorten

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 3.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Achterwaarts compatibel met USB 3.0

Ondersteuning voor USB 3.0 met supersnelle transmissie van 5 Gbps, achterwaarts compatibel met USB 2.0 met een overdrachtsnelheid van 480 Mbps.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen