Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLK3605L/00
Eenvoudig en handig Selfiestick
De behuizing van het product is voorzien van een verschuifbare en intrekbare handgreep die eenvoudig kan worden ingeklapt tot statief. Verder heeft het een afstandsbediening die losgekoppeld kan worden van de behuizing. De hoek is instelbaar, het gezichtsveld is groter.
Eenvoudige instelknop voor een kijkhoek van 360 graden
Veilig uw telefoon vastzetten en losmaken door er één keer met uw vinger op te drukken
Dankzij de speciale vormgeving van de plug kunt u deze na gebruik opvouwen om het draagcomfort onderweg te vergroten.
Recensies