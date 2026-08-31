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Niet meer leverbaar

Selfiestick

DLK3605L/00

Eenvoudig en handig Selfiestick

De behuizing van het product is voorzien van een verschuifbare en intrekbare handgreep die eenvoudig kan worden ingeklapt tot statief. Verder heeft het een afstandsbediening die losgekoppeld kan worden van de behuizing. De hoek is instelbaar, het gezichtsveld is groter.

Bekijk alle voordelen

Bediening met één knop

Eenvoudig en handig Selfiestick

Eenvoudige instelknop voor een kijkhoek van 360 graden

Eenvoudige instelknop voor een kijkhoek van 360 graden

Veilig uw telefoon vastzetten en losmaken door er één keer met uw vinger op te drukken

Veilig uw telefoon vastzetten en losmaken door er één keer met uw vinger op te drukken

Opvouwbare stekker voor optimale draagbaarheid

Dankzij de speciale vormgeving van de plug kunt u deze na gebruik opvouwen om het draagcomfort onderweg te vergroten.

Technische specificaties

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