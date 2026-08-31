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Niet meer leverbaar
DLK3425NB/00
Magnetische bevestigingskit voor auto
Dankzij de verstelbare kogelbevestiging hebt u een kijkhoek van 360 graden. Bevestig stevig aan de ventilatieopening in de auto. Het magnetische oppervlak zorgt voor een stevige bevestiging op uw iPhone. (IPhone 12 of 13 met magnetische bevestiging)
Ventilatierooster
Magnetische bevestiging
voor iPhone 12- en 13-serie
Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.
Het onderste deel van de hoes is afneembaar. Hierdoor kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in het station plaatsen terwijl uw apparaat beschermd blijft door de rest van de hoes.
Met deze steun kunt u uw iPhone in de auto bevestigen en handsfree bellen met uw Bluetooth-headset.
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