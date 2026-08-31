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Telefoonhouder

DLK3425NB/00

Magnetische bevestigingskit voor auto

Dankzij de verstelbare kogelbevestiging hebt u een kijkhoek van 360 graden. Bevestig stevig aan de ventilatieopening in de auto. Het magnetische oppervlak zorgt voor een stevige bevestiging op uw iPhone. (IPhone 12 of 13 met magnetische bevestiging)

Bekijk alle voordelen

Voor ventilatieopening

Magnetische bevestigingskit voor auto

  • Ventilatierooster

  • Magnetische bevestiging

  • voor iPhone 12- en 13-serie

Rotatie van 360 graden zodat u er gemakkelijk bij kunt

Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.

Snel en eenvoudig in het station te plaatsen

Het onderste deel van de hoes is afneembaar. Hierdoor kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in het station plaatsen terwijl uw apparaat beschermd blijft door de rest van de hoes.

Handsfree bellen met uw Bluetooth-headset

Met deze steun kunt u uw iPhone in de auto bevestigen en handsfree bellen met uw Bluetooth-headset.

Technische specificaties

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