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Niet meer leverbaar
DLK3423NB/00
Magnetische bevestigingskit voor auto
Dankzij de instelknop hebt u een kijkhoek van 360 graden Bevestig de kit zorgvuldig aan de auto met de bijgeleverde 3M lijm.
Magnetische bevestiging
Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.
Bevestig uw iPod veilig in de auto in een flexibel en draaibaar oplaadstation. Met de flexibele arm kunt u het station op de juiste plek plaatsen en dankzij het draaibare station is het apparaat eenvoudig bereikbaar en kunt u de iPod touch in een oogopslag vanuit een horizontale kijkhoek bekijken.
Het onderste deel van de hoes is afneembaar. Hierdoor kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in het station plaatsen terwijl uw apparaat beschermd blijft door de rest van de hoes.
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