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DLK3423NB/00

Magnetische bevestigingskit voor auto

Dankzij de instelknop hebt u een kijkhoek van 360 graden Bevestig de kit zorgvuldig aan de auto met de bijgeleverde 3M lijm.

Bekijk alle voordelen

Magnetische bevestigingskit voor auto

  • Magnetische bevestiging

Rotatie van 360 graden zodat u er gemakkelijk bij kunt

Deze steun draait 360 graden, waardoor u uw apparaat verticaal of horizontaal kunt positioneren zodat u onderweg beter toegang hebt tot het apparaat en het beter kunt bekijken.

Veilige bevestiging voor in de auto met een flexibele arm en draaibaar oplaadstation

Bevestig uw iPod veilig in de auto in een flexibel en draaibaar oplaadstation. Met de flexibele arm kunt u het station op de juiste plek plaatsen en dankzij het draaibare station is het apparaat eenvoudig bereikbaar en kunt u de iPod touch in een oogopslag vanuit een horizontale kijkhoek bekijken.

Snel en eenvoudig in het station te plaatsen

Het onderste deel van de hoes is afneembaar. Hierdoor kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in het station plaatsen terwijl uw apparaat beschermd blijft door de rest van de hoes.

Technische specificaties

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