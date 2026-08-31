ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

USB-A naar Lightning

DLC5206V/00

Eersteklas gevlochten USB-A naar Lightning-kabel

Eersteklas kabel van 2 m voor extra flexibiliteit bij het opladen van iPhone en iPad

Bekijk alle voordelen

Eersteklas gevlochten USB-A naar Lightning-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 meter

  • Zwarte gevlochten kabel

Flexibel en sterk gevlochten kabeldesign

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Extra lange kabel voor flexibel gebruik zonder gedoe

Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen