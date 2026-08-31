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Niet meer leverbaar
DLC2103A/00
USB-A-naar-C-kabel van 1,2 m
Laad uw telefoon op en sluit hem aan met deze USB-C-kabel. Geschikt voor uw bestaande USB-aansluiting op het stopcontact of de autolader. Dit is een geweldige reservekabel of vervangende kabel!
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
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