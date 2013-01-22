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Niet meer leverbaar
DCM2060/12
Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Geniet ook thuis van uw draagbare muziek. Dit Philips DCM2060/12-micromuzieksysteem heeft een dock voor de iPod/iPhone/iPad en een USB-aansluiting voor draagbare apparaten. Het systeem is zowel aan de wand als op tafel een echte blikvanger.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.0
van 5
20
Reviews & awards
jan65
22/01/2013
Nederland
goed???
goed alleen erg jammer dat het boekje wat er bij is niet in het ned. is . jan
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Micromuzieksysteem
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Micromuzieksysteem
Mimi73000
17/08/2017
France
Geverifieerde koper
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Microchaîne
Patrick58
17/08/2017
France
Geverifieerde koper
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2060 Microchaîne