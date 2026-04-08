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CP9008
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Beker voor de espressomachine. Door het transparante materiaal is het melkniveau duidelijk zichtbaar. Bestel hier een extra beker: als de ene beker moet worden schoongemaakt, gebruikt u gewoon de andere!
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