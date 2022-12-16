Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
CP2008/01
Vervangend scheerhoofd voor ladyshave
Dit scheerhoofd voor Philips-ladyshave bevat het scheerblad en het knipelement. Deze kan op de behuizing van uw Ladyshave-apparaat worden geklikt. Als u verloren, versleten of beschadigde onderdelen vervangt, blijft uw apparaat langer effectief.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Vervangbaar onderdeel
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.