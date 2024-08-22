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Lekbak
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP1138
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In deze lekbak wordt het overtollige water van uw apparaat opgevangen. Eenvoudig te verwijderen en schoon te maken. Compatibel met Philips 3000-serie en Philips 4000-serie
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