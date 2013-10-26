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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
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4.0
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR Caméra HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150OR Caméra HD