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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM150BU/00

1

| (1) Beoordeling

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.

Bekijk alle voordelen

Zelfs in water of bij sneeuw

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Compact en slank ontwerp, zodat het apparaat makkelijk in uw zak past

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

18/01/2015

Nederland

Nederland

Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.

Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.

Deze review is gemaakt voor CAM150BU HD-camcorder

Deze review is gemaakt voor CAM150BU HD-camcorder

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