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Niet meer leverbaar
CAM150BU/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
1.0
van 5
1
Beoordeling
Mattijs
18/01/2015
Nederland
Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.
Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.
Deze review is gemaakt voor CAM150BU HD-camcorder
Deze review is gemaakt voor CAM150BU HD-camcorder