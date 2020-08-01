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Niet meer leverbaar
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-aansluiting voor opladen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
3.9
van 5
29
Reviews & awards
Brunofski
01/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.
Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!
Voordelen
Goed geluid!
Nadelen
Geen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem
koelnerfc_07
22/07/2020
Deutschland
Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP
Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.
Voordelen
Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos
Nadelen
(Kein Audio-Ausgang)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Mini-Stereoanlage
NicoleJesse
09/07/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Dieses Produkt hat ein super klang
Ich bin sehr zufrieden und sie ist super vom klang und sehr platzsparend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Mini-Stereoanlage