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Micromuzieksysteem

BTM2056/12

3.9

| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en MP3 Link, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • Bluetooth

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.9

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne

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12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

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12/07/2013

France

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Geverifieerde koper

très bon appareil

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