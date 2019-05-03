Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Meer power voor uw muziek
Luister naar digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth of speel MP3-CD's en CD-R/RW's af op dit Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers en het maximale uitgangsvermogen van 30 W leveren krachtige bas en kamervullend geluid.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1560 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM1560 Micromuzieksysteem