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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM1560/12

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Meer power voor uw muziek

Luister naar digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth of speel MP3-CD's en CD-R/RW's af op dit Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers en het maximale uitgangsvermogen van 30 W leveren krachtige bas en kamervullend geluid.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maximaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden

Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden

Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1560 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1560 Micromuzieksysteem

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