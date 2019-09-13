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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT55A/00

3

| (1) Beoordeling

Groots geluid in klein formaat

Geniet van het leven en stream draadloos muziek vanaf een compacte, gemakkelijk mee te nemen luidspreker. De trendy kleuren passen perfect bij elke stijl en dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu kunt u overal en altijd naar uw muziek luisteren.

Bekijk alle voordelen

Groots geluid in klein formaat

  • Bluetooth®

  • Oplaadbare batterij

  • 2 W

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Deze review is gemaakt voor BT55W Enceinte portable sans fil

Deze review is gemaakt voor BT55W Enceinte portable sans fil

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