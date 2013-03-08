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Niet meer leverbaar
AZD102/05
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
3.0
van 5
1
Beoordeling
wecki
08/03/2013
Deutschland
IPhone stört Empfang
Habe mir den Philips AZD 102 gekauft. Vom Preis her unschlagbar, denn wo bekommt man für 39 € ein Radio, CD-Player und Docking-Station fürs Iphone. Und hier fängt der Ärger an: wenn das Handy sendet oder empfängt, wird die Musikwiedergabe (egal ob Radio oder vom Iphone) gestört. Ich überlege stark, ob ich das Gerät wieder zurückgebe!
Deze review is gemaakt voor AZD102 CD-Soundmachine
Deze review is gemaakt voor AZD102 CD-Soundmachine