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CD-soundmachine

AZ318B/12

3.6
| (8) Reviews & awards
Overal en altijd muziek
Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de speler gewoon aan via de USB Direct-aansluiting van het Philips CD-soundmachine om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.
Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Compact ontwerp

  • USB

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

20 voorkeurzenders

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.6

van 5

8

Reviews & awards

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ318B CD-Soundmachine

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Deze review is gemaakt voor AZ318B CD-Soundmachine

17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

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Deze review is gemaakt voor AZ318B CD-soundmachine

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17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

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Deze review is gemaakt voor AZ318B CD-Soundmachine

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