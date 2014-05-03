Nu een paar weken in gebruik. Internetradio en Spotify (Premium abonnement vereist) werken goed. Helaas valt de wifi verbinding af en toe, zonder directe aanleiding, uit. Althans de muziek valt definitief uit en het apparaat lijkt soms wel het netwerk kwijt te zijn. Een nieuwe router heeft wel voor wàt verbetering gezorgd maar valt desondanks nog te vaak weg. Wellicht moet er nog gesleuteld worden aan de firmware van het apparaat. Vaak is er ook wèl verbinding en muziek maar is er toch sprake van een foutmelding (af te lezen op de app). Helaas kan ik nergens terugvinden welke settings op de router je het apparaat het beste kunt geven. Bijv. vast of dynamisch IP adres? De app voor de smartphone vind ik juist effectief. De interface is duidelijk. Instellen van het apparaat gaat in een paar stappen en levert geen problemen op.