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Niet meer leverbaar
AS111/12
voor Android
Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.
De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking-luidsprekers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-apparaten. In de klokmodus kunt u met deze app meerdere muziekalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.
Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!
3.0
van 5
109
Reviews & awards
Roelvdw
12/05/2017
Nederland
Super apparaat.
Jammer dat ik de adapter nergens meer kan vinden. Ook op internet is er geen nieuwe te vinden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
Jojo66
07/12/2013
Nederland
Prima geluid uit een compact leuk design
Voldoende geluidsproductie om een slaapkamer te vullen met mooi, diep geluid. Enige nadeel is de werking van de app. Ik kan er niet achter komen waar ik Philips Songbird kan downloaden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
hannes25
24/06/2013
Nederland
precies wat ik had gehoopt
Leuk design, licht goed, ook voor bij het slapen. Alles zit er dus leuk en goed aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®