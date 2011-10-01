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Niet meer leverbaar

Docking station voor iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Reviews & awards

Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone

Begin de dag goed met uw favoriete muziek op de iPod/iPhone. De ingebouwde Bass Reflex-luidsprekers geven dit slanke dockingsysteem rijke, diepe bassen en een krachtig geluid. U kunt natuurlijk ook gewoon gewekt worden door de radio of zoemer met tweevoudig alarm.

Bekijk alle voordelen

Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone

Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone

Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één afstandsbediening zowel op uw Philips-muzieksysteem als op uw iPod/iPhone eenvoudig met één druk op de knop door honderden nummers navigeren. Dankzij weergaven van de gegevens per afspeellijst, album, artiest, genre of nummer kunt u snel en eenvoudig door honderden bestanden navigeren. Het apparaat kan met één hand worden bediend en zorgt voor een bijzondere gebruikservaring.

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Voordelen

mooi uiterlijk

Nadelen

geluid via FM te zware bas

Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Datum gebruik 2018-02-22

Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Datum gebruik 2018-02-22

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