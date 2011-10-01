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Niet meer leverbaar
AJ7040D/12
Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone
Begin de dag goed met uw favoriete muziek op de iPod/iPhone. De ingebouwde Bass Reflex-luidsprekers geven dit slanke dockingsysteem rijke, diepe bassen en een krachtig geluid. U kunt natuurlijk ook gewoon gewekt worden door de radio of zoemer met tweevoudig alarm.
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één afstandsbediening zowel op uw Philips-muzieksysteem als op uw iPod/iPhone eenvoudig met één druk op de knop door honderden nummers navigeren. Dankzij weergaven van de gegevens per afspeellijst, album, artiest, genre of nummer kunt u snel en eenvoudig door honderden bestanden navigeren. Het apparaat kan met één hand worden bediend en zorgt voor een bijzondere gebruikservaring.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
3.3
van 5
3
Reviews & awards
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Voordelen
mooi uiterlijk
Nadelen
geluid via FM te zware bas
Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Datum gebruik 2018-02-22
Deze review is gemaakt voor AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Datum gebruik 2018-02-22