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Niet meer leverbaar
AJ7034D/05
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
JohnJohn
23/01/2017
España
Muy buen sonido y bajos
Muy buen sonido para su tamaño. Ideal para una habitación o para patio. Un diseño compacto y resistente. Carga facilmente. Ajuste de hora automático.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D estación base para iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D estación base para iPod/iPhone
benji
11/12/2012
France
qualité audio avant tout
très bonne qualité audio. design sympathique. mais petit reproche c'est que les boutons de commande audio ne sont pas assez visibles.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone
metalmickey33
19/07/2012
United Kingdom
Excellent Radio Alarm Clock
Bought this on offer from Argos. Excellent value for money - teenage son wants one now! Sound quality is excellent. Radio is good. Dual alarm a good feature. App for iPhone adds more features which is a bonus to the product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D docking station for iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7034D docking station for iPod/iPhone