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Niet meer leverbaar

AJ7034D docking station for iPod/iPhone

AJ7034D/05

3.8

| (4) Reviews & awards

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Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

5
2
1

23/01/2017

España

España

Muy buen sonido y bajos

Muy buen sonido para su tamaño. Ideal para una habitación o para patio. Un diseño compacto y resistente. Carga facilmente. Ajuste de hora automático.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7034D estación base para iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7034D estación base para iPod/iPhone

11/12/2012

France

France

qualité audio avant tout

très bonne qualité audio. design sympathique. mais petit reproche c'est que les boutons de commande audio ne sont pas assez visibles.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone

19/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Radio Alarm Clock

Bought this on offer from Argos. Excellent value for money - teenage son wants one now! Sound quality is excellent. Radio is good. Dual alarm a good feature. App for iPhone adds more features which is a bonus to the product.

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Deze review is gemaakt voor AJ7034D docking station for iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7034D docking station for iPod/iPhone

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