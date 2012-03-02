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  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek
  • Word wakker met iPod/iPhone-muziek

Niet meer leverbaar

Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Reviews & awards
Word wakker met iPod/iPhone-muziek
Word stralend wakker met uw favoriete liedjes op uw iPod/iPhone of FM-zender met de prachtige klokradio van Philips die uw kamer en uw ochtenden opfleurt! Met het slimme basisstation kunt u uw apparaten opladen zonder de beschermhoes te hoeven verwijderen.
Bekijk alle voordelen

Word wakker met iPod/iPhone-muziek

  • MP3 Link

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender

Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

17

Reviews & awards

02/03/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

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