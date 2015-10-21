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Niet meer leverbaar

AJ5030 Clock Radio

AJ5030/05

3.3

| (39) Reviews & awards

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Aanpasbare projectiehoek voor overal een duidelijke weergave

Nu kunt u de tijd zien waar u maar wilt dankzij de projectiebuis met aanpasbare projectiehoek. U kunt de buis zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig afstellen, zodat de tijd precies wordt weergegeven waar u wilt: op de muur, het plafond of een meubelstuk. Zonder uw hoofd te draaien weet u hoe laat het is en het ziet er gewoon geweldig uit.

Aanpasbare focus voor de scherpste tijdprojectie

De focus is eenvoudig te regelen dus de tijd wordt binnen een bereik van 1 tot 2,5 m altijd scherp geprojecteerd. Met deze klokradio hebt u altijd goed zicht op de tijd.

Draairegeling om het geprojecteerde beeld om te draaien

Deze klokradio projecteert de tijd op de muur of het plafond, daar waar u het het beste uitkomt! Dankzij de draairegeling kunt u de geprojecteerde tijd direct 180 graden draaien, zodat u deze overal in de kamer duidelijk kunt zien.

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Recensies

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3.3

van 5

39

Reviews & awards

21/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hij doet dat wat ik verwacht had

De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio

14/08/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich zufrieden

Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Radiowecker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Radiowecker

20/05/2012

België

België

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

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