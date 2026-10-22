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Niet meer leverbaar
AJ4000/05
Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt
Begin uw dag volledig opgeladen met deze klokradio. Uw mobiele telefoon en USB-apparaat worden 's nachts tegelijkertijd opgeladen, zodat de apparaten 's ochtends altijd gebruiksklaar zijn. Voor het alarm kunt u kiezen uit de radio of een zoemer, terwijl u twee verschillende wektijden kunt instellen.
Mobiele telefoon/USB-apparaat opladen
Het is tegenwoordig normaal om meer dan één USB-apparaat in huis te hebben. Apparaten zoals camera's, spelcomputers, mobiele telefoons en draagbare muziekspelers worden gewoonlijk opgeladen via USB. Als het moet, kunt u een converter gebruiken met micro- en mini-USB-aansluitingen, zodat u nog meer van uw gadgets kunt opladen via de tweede USB-hub op de radio.
Word wakker met een goed gevoel en een volledig opgeladen telefoon. Deze klokradio wordt geleverd met een ingebouwde micro USB-kabel die aan de achterzijde is bevestigd. Zo beschikt u altijd over een oplader. U hoeft geen extra aansluitingen toe te voegen en u kunt geen kabels kwijtraken. Uw telefoon wordt gewoon naast u opgeladen terwijl u slaapt. Het is duidelijk, Philips begrijpt u.
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
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