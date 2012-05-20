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Niet meer leverbaar
AJ3270D/12
Word wakker met iPod/iPhone-muziek
De dag begint goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op de nieuwste iPod/iPhone-modellen afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt natuurlijk ook gewoon wakker worden met de radio of zoemer.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
2W
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
2.3
van 5
58
Reviews & awards
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone