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Niet meer leverbaar

Klokradio voor iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Reviews & awards

Word wakker met iPod/iPhone-muziek

De dag begint goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op de nieuwste iPod/iPhone-modellen afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt natuurlijk ook gewoon wakker worden met de radio of zoemer.

Bekijk alle voordelen

Word wakker met iPod/iPhone-muziek

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 2W

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

58

Reviews & awards

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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