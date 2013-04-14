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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ3123/12

2.6
| (91) Reviews & awards
Begin uw dag op uw manier!
Met deze leuke stijlvolle AJ3123/12-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde FM-radio en biedt u de keuze om te worden gewekt door uw favoriete zender of door de zoemer.
Bekijk alle voordelen

Wekken door radio of zoemer

Begin uw dag op uw manier!

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

91

Reviews & awards

14/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Waar voor je geld

Deze klokradio heeft zelfs 2 wektijden en een digitale radio met 10 voorkeuzestations. Super compleet, zeker in verhouding tot de prijs. Het geluid kan beter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

14/04/2013

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Deze klokradio heeft zelfs 2 wektijden en een digitale radio met 10 voorkeuzestations. Super compleet, zeker in verhouding tot de prijs. Het geluid kan beter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

28/12/2012

Nederland

Nederland

een goede en overzichtelijke wekkerradio

heb deze wekkerradio pas in mijn bezit daar mijn oude overleden is maar met deze is alles zo makkelijk te bedienen .goed geluid wat wil een mens nog meer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner

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