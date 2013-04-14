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Niet meer leverbaar
AJ3123/12
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
2.6
van 5
91
Reviews & awards
web66
14/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Waar voor je geld
Deze klokradio heeft zelfs 2 wektijden en een digitale radio met 10 voorkeuzestations. Super compleet, zeker in verhouding tot de prijs. Het geluid kan beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner
Jake75
14/04/2013
Nederland
Waar voor je geld
Deze klokradio heeft zelfs 2 wektijden en een digitale radio met 10 voorkeuzestations. Super compleet, zeker in verhouding tot de prijs. Het geluid kan beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner
opafrans
28/12/2012
Nederland
een goede en overzichtelijke wekkerradio
heb deze wekkerradio pas in mijn bezit daar mijn oude overleden is maar met deze is alles zo makkelijk te bedienen .goed geluid wat wil een mens nog meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3123 Klokradio met digitale tuner