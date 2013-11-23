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Niet meer leverbaar
AJ310/12
Leuke sprekende klok
Tik tak zegt de sprekende klok! Druk op de knop op de Philips-klok voor tijdmeldingen in het Engels, Frans of Duits. In gamemodus worden willekeurige tijden en het juiste antwoord weergegeven. Een LED-lampje wordt rood of groen wanneer het tijd is om te slapen of wakker te worden.
Hoe laat is het? Laat het de pratende Philips-klok u vertellen. Als u op de grote knop "Tijd aangeven" drukt, vertelt de drietalige klok hoe laat het is, in het Engels, Frans of Duits. Stel eenvoudig de taalkeuzeschakelaar in op de taal van uw keuze. Of uw kind nu te jong is klok om te kunnen kijken, of het gewoon leuk vindt om te horen hoe laat het is; deze klok zorgt voor eindeloos plezier. Kinderen leren met deze klok instinctief hoe ze klok moeten kijken. Sterker nog, misschien leren ze het zelfs in verschillende talen.
Maak het leren leuk met deze pratende klok. Sla op de "Game"-knop en de klok gaat in gamemodus. Er wordt een willekeurige tijd in analoge of digitale weergave getoond en de klok wacht tot uw kind de tijd zo heeft ingesteld dat deze hieraan gelijk en op de knop "Tijd aangeven" heeft gedrukt. Als het antwoord juist is, juicht de klok; zo niet, dan maakt de klok grappige geluiden en moedigt hij het kind aan het nog een keer te proberen. Gamemodus helpt kinderen zowel in analoge als digitale weergave en in verschillende talen klok te kijken. Laat uw kind vandaag nog sneller en leuker leren.
Deze Philips-klok wordt geleverd met grappige geluiden speciaal voor jongeren. Stel de wekker in en breng uw kind met een slaapliedje of de kalmerende geluiden van een bos in de juiste stemming om te gaan slapen. Laat een haan uw kind s ochtends wakker kraaien. De klok heeft vijf geïntegreerde geluiden, inclusief een normale zoemer. Naast de fabelachtige geluiden beschikt de klok over rode of groene indicatoren om iedereen eraan te helpen herinneren dat het bedtijd is, of juist tijd om op te staan.
3.4
van 5
5
Reviews & awards
fredouille
23/11/2013
France
excellent produit
Nous l'avons acheté pour les 6 ans de notre fils ainé, tellement content du produit que le père Noel va en amener un identique au deuxième (5 ans 1/2) cette année. Simplicité de lecture pour les enfants qui ne savent pas encore lire avec les aiguilles, annonce vocale très compréhensible...Notre grand sait quand il doit éteindre le soir et quand il a le droit de se lever le WE. La semaine nous lui mettons le réveil sonore, tous les sons sont agréables, pas trop fort pour ne pas réveiller ses frères et sœurs! Souhaitons juste des couleurs pour fille d'ici 2 ans lorsque notre fille nous en demandera un aussi!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil
Sonia30
04/10/2012
France
Entièrement satisfaite de ce réveil
Offert à mon fils pour ses 5 ans, ce réveil correspond à nos attentes. Pour mon fils, un réveil de 'grand' et pour moi des options pour les petits ( réveil avec son du coq par ex meme si mon fils veut imperativement le bip- bip pour se reveiller (!), fonction jeu, éclairage rouge et vert qui peut être désactivé, des aiguilles mais pas de tic-tac). Un peu dur cependant de lire l'heure avec les aiguilles car elles sont un peu petites à cause de l'affichage digital au milieu, mais ça ne nous gêne pas. Possibilité d'avoir le réveil sur piles ou secteur. Pour l'instant, nous utilisons les piles car c'est plus simple pour utiliser la fonction jeu. Pas de possibilité de régler le son, mais le niveau sonore est correct.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil
Jeremyra
01/10/2014
France
Top
J'avoue, quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai craqué, je l'ai acheté pour moi, malgré mon age.... Le petit hic, le rétro-éclairage n'est pas forcément trés pratique dans le noir.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ310 Réveil