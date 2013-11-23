Gamemodus om op een leuke manier te leren klokkijken

Maak het leren leuk met deze pratende klok. Sla op de "Game"-knop en de klok gaat in gamemodus. Er wordt een willekeurige tijd in analoge of digitale weergave getoond en de klok wacht tot uw kind de tijd zo heeft ingesteld dat deze hieraan gelijk en op de knop "Tijd aangeven" heeft gedrukt. Als het antwoord juist is, juicht de klok; zo niet, dan maakt de klok grappige geluiden en moedigt hij het kind aan het nog een keer te proberen. Gamemodus helpt kinderen zowel in analoge als digitale weergave en in verschillende talen klok te kijken. Laat uw kind vandaag nog sneller en leuker leren.