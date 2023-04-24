Zoektermen

      Energy Label Europe E Energielabel
      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Wat u ook leuk vindt, deze responsieve Smart TV vindt het snel. Van oude favorieten tot nieuwe releases, leun lekker achterover terwijl de TV alle grote streamingservices voor u doorzoekt! Het levendige beeld en meeslepende geluid maken het plaatje compleet.

      4K TV

      • 164 cm (65") TV
      • Voor de belangrijkste HDR-indelingen
      • Philips Smart TV
      Scherp beeld. Levendige kijkervaring.

      Scherp beeld. Levendige kijkervaring.

      Waar u ook naar kijkt, deze 4K LED-TV geeft u een helder, ultrascherp beeld met levendige kleuren. Bovendien is de TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u bij het streamen van HDR-content meer details ziet, zelfs in donkere en lichte gebieden.

      Geweldige TV. Moeiteloos. Philips Smart TV.

      Geweldige TV. Moeiteloos. Philips Smart TV.

      U vindt het snel met onze nieuwe Smart TV. Volgt u een serie? U kunt rechtstreeks vanuit het startscherm blijven kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën bladeren, zoals actie of drama, en suggesties van de beste streamingservices bekijken, alles op één plek.

      Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

      Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

      Bent u op zoek naar een TV die bij uw kamer past? Het vrijwel randloze scherm van deze 4K Smart TV past in vrijwel elk interieur en dankzij de slanke, matzwarte voetjes lijkt het alsof het scherm zweeft. Onze verpakking en invoegingen zijn gemaakt van gerecycled karton en papier.

      Geweldig voor games. VRR en lage invoervertraging op alle consoles.

      Geweldig voor games. VRR en lage invoervertraging op alle consoles.

      Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI 2.1. VRR wordt ondersteund en de instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        65  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatibel met HDR10+

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz,30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoweergave
        • PAL
        • SECAM
        TV-programmagids*
        Elektronische programmagids voor 8 dagen
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV-functies

        Gebruikersinteractie
        • SimplyShare
        • Schermduplicatie
        Interactieve TV
        HbbTV
        SmartTV-apps*
        • YouTube
        • Philips-winkel
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Spraakassistent*
        • Werkt met Alexa
        • Werkt met Google Home

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        • Containers: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Muziekweergaveformaten
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        • WMA-PRO (v9 en v10)
        • FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Beeldweergaveformaten
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Bezig met verwerken

        Verwerkingskracht
        Dual Core

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        16 W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x 8 W full-range luidsprekers
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Geluidsverbetering
        • A.I.-geluid
        • Helder klinkende dialogen
        • Dolby-basversterking
        • Dolby-volumeregelaar
        • Nachtmodus
        • A.I. EQ

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, enkele band
        Andere aansluitingen
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Serviceaansluiting
        • Satellietaansluiting
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        1437548
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        85  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        135  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2.0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        220 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,3 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Beeld uit (voor radio)
        • Eco-modus
        • Lichtsensor
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        N.v.t

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • 2 AAA-batterijen
        • Tafelstandaard
        • Voedingskabel
        • Snelstartgids
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Matzwarte rand
        Ontwerp van de standaard
        Matzwarte voetjes

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1447,0  mm
        Hoogte van het apparaat
        835,0  mm
        Diepte van het apparaat
        91,6  mm
        Gewicht van het product
        17,8  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        1447.0  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        864.0  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        290.0  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        18.0  kg
        Breedte van de doos
        1600.0  mm
        Hoogte van de doos
        995.0  mm
        Diepte van de doos
        170.0  mm
        Gewicht (incl. verpakking)
        19,5  kg
        Breedte van de standaard
        760.0  mm
        Hoogte van de standaard
        21.0  mm
        Diepte van de standaard
        290.0  mm
        Afstand tussen 2 standaarden
        760.0  mm
        Hoogte van de standaard tot de onderrand van de TV
        21.0  mm
        Geschikt voor wandmontage
        400 x 300 mm

      EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund.
      Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem.
      Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      Netflix-abonnement vereist.
      Rakuten TV is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Rakuten TV is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      Afstandsbediening zonder microfoon, Google Asistant werkt via de mobiele Google Home-app of via de Google Home Speaker.
      • Afstandsbediening zonder microfoon, Google Asistant werkt via de mobiele Google Home-app of via de Google Home Speaker.
