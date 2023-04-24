Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

Bent u op zoek naar een TV die bij uw kamer past? Het vrijwel randloze scherm van deze 4K Smart TV past in vrijwel elk interieur en dankzij de slanke, matzwarte voetjes lijkt het alsof het scherm zweeft. Onze verpakking en invoegingen zijn gemaakt van gerecycled karton en papier.