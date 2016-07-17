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Niet meer leverbaar
65PUS6521/12
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV
Ongelooflijk formaat met ongelooflijke prestaties. De Philips 6520-serie biedt een spectaculair 65 inch beeld in 4K Ultra HD met een haarscherpe resolutie. Deze krachtpatser op een elegante boogstandaard zit boordevol functies en is zeer gebruiksvriendelijk.
164 cm (65")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Een Ultra HD-TV heeft vier keer de resolutie van een conventionele Full HD-TV. Met meer dan 8 miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolution Upscaling-technologie profiteert u van de best mogelijke beeldkwaliteit. Hoe hoger de kwaliteit van uw oorspronkelijke content, hoe beter de beeldkwaliteit en de resolutie is. Geniet van verbeterde scherpte, een grotere diepteweergave, superieur contrast, vloeiende, natuurlijke bewegingen en perfecte details.
Dankzij de nieuwe geïntegreerde HEVC-standaard (H.265) kunt u genieten van hoogwaardige 4K-uitzendingen.
De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.
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3.7
van 5
52
Reviews & awards
richard073
17/07/2016
Nederland
fijne tv
mooi van ontwerp fijn van bediening makkelijk apps instaleren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
robin1803
11/05/2016
Nederland
Geverifieerde koper
perfect beeld en zeer mooi design
wij hebben de 55 inch televisie met tweezijdig ambilight. het licht werkt zeer kalmerend en is erg mooi op de muur achter de televisie. het beeld van de ultra hd tv is prachtig en ik zou dit product zeker aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Adamski68
14/04/2018
Deutschland
Top
Mehr als erwartet.... Design, Bild, Handling super. Natürlich geht's mehr, aber Preis/Leistung stimmt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.